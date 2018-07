O COO da News Corp., Chase Carey. FOTO: hil McCarten/REUTERS

Comprovando os rumores de julho, a News Corp. disse pela primeira vez que considera a venda do site MySpace, após prejuízos acumulados ao longo dos últimos meses. No terceiro trimestre, por exemplo, o site administrado pela empresa do magnata Rupert Murdoch sofreu perdas de cerca de US$ 174 milhões.

O chefe de operações da News Corp., Chase Carey, classificou as perdas ao jornal The Telegraph como “nem aceitáveis, nem sustentáveis”, e disse que os executivos da News Corp. precisam “lidar com isso urgentemente”.

Carey afirmou ao jornal que considera vender ou até mesmo negociar parcerias com outras grandes empresas da internet como Yahoo e AOL.

O site, criado em 2003, foi comprado pelo conglomerado de mídia News Corp. por US$ 580 milhões. Em 2007, quando houve uma tentativa de união do site com o Yahoo, o MySpace era avaliado em cerca de US$ 12 bilhões, segundo o jornal. O site possui cerca de 130 milhões de usuários ativos e em setembro teve 95 milhões de visitantes únicos.

Em outubro o site reformulou suas páginas e neste mês de novembro anunciou uma integração com o concorrente Facebook na tentativa de atrair mais usuários para a rede que passou a se autodenominar voltada unicamente para entretenimento e música, abandonando seu caráter social, que não resistiu aos concorrentes, como o Twitter, além do próprio Facebook.

Chase Carey revelou que tentar vender o site antes da mudança teria sido “muito difícil”, e elogiou o trabalho feito qualificando o trabalho dos engenheiros do novo layout como “muito bom”.

Ainda neste ano, a News Corp. tentou barrar os prejuízos mexendo na direção da empresa. Dos três executivos que compunham o corpo administrativo, apenas Mike Jones foi mantido. Jason Hirschhorn saiu em junho deste ano; e Owen Van Natta, deixou o MySpace em fevereiro.