A rede social MySpace reconheceu que compartilha com seus anunciantes dados usados para identificar as páginas dos seus usuários, mas minimizou que isso seja um problema.

A empresa disse que não acredita que os dados sirvam para identificar os usuários, em parte porque os usuários não são obrigados a usar seus nomes verdadeiros. A rede social reconheceu que transmitiu a seus anunciantes dados que incluem os nomes dos usuários e a página mais recente que visitou antes de clicar em um anúncio.

O MySpace fez as declarações em um comunicado logo depois que o jornal Wall Street Journal divulgou a informação na sexta feira, 22.

As duas empresas são de propriedade da News Corporation. O jornal também informou que alguns dos aplicativos do MySpace criados por terceiros também utilizaram os nomes dos usuários, em uma violação das regras do site.

O MySpace permite que os criados dos aplicativos vejam os nomes dos usuários, mas eles não podem utilizá-los para outros fins.

A rede social disse que descobriu há pouco tempo que o aplicativo “Tagme” tinha violado a proibição outra vez, mas seu criador, a empresa BitRhymes, teria corrigido a situação com rapidez.

“O Tagme foi suspenso brevemente em um momento por uma violação semelhante de nossas regras, mas corrigiu a falha em poucas horas antes de voltar a funcionar”, disse o MySpace.

A BitRhymes disse em comunicado que a difusão de dados “por parte de uma empresa anunciante com a qual trabalhamos” não foi intencional e que sua política não é a de repassar informações pessoais de usuários a terceiros.

A revelação do Wall Street Journal foi feita uma semana depois que o jornal também revelou que aplicativos do Facebook também repassaram dados dos usuários a anunciantes.

