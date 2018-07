A assessoria de imprensa do MySpace não confirma nem nega a informação, mas afirma que pode soltar um comunicado se posicionando sobre o tema entre hoje e amanhã.

De acordo com uma fonte consultada pelo Link, a equipe do escritório do MySpace Brasil, com cerca de 10 funcionários, está surpresa com os boatos, mas ainda não foi comunicada oficialmente de nenhuma decisão. Segundo a fonte, a preocupação é grande porque já seria certo que escritório da Argentina irá fechar.

Na semana passada o MySpace fechou uma parceria de conteúdo com o portal IG. Ambos os sites integrarão os vídeos e notícias produzidos por cada um. A assessoria do IG negou que as operações do MySpace ficarão sob responsabilidade do portal.

O MySpace ainda havia anunciado na semana passada que iria demitir 30% dos funcionários (420) nos Estados Unidos. O MySpace Brasil também nega que essa decisão afeta o escritório local no País.