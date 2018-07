Até o ano passado, o MySpace ainda era a maior rede social do mundo. Atropelada pelo gigante Facebook, hoje está mais ou menos com o tamanho do Twitter. Aos poucos, o site vai perdendo importância. A estratégia para reconquistar usuários no começo do ano era investir na sua vocação musical, mas surtiu pouco efeito.

Agora a rede decidiu refazer sua homepage e mudar de conceito, ficando com uma cara muito, mas muito parecida com a do Facebook. A linha de atualizações e o design clean parecem inspirações diretas. Além disso, os desenvolvedores tornaram o compartilhamento (de vídeos, textos ou opiniões) mais simples e central dentro da lógica da plataforma.

O redesenho é necessário. A empresa de pesquisas ComScore descobriu que o MySpace diminuiu 49% desde o ano passado, caindo de 6,5 milhões de visitantes em maio de 2009 para 3,3 milhões em maio de 2010. Fundado em 2003, o site já chegou a ter 100 milhões de pessoas registradas.