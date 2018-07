A News Corp. realizou negociações para transferir o controle do MySpace ao site de vídeos Vevo.com, controlado pelas gravadoras, mas a probabilidade de que haja um acordo é pequena, disse uma pessoa informada sobre as negociações.

Em fevereiro, a News Corp iniciou o processo de estudos para a venda ou cisão de sua problemática subsidiária de entretenimento social, disse uma fonte familiarizada com a situação à Reuters, na época.

O conglomerado de mídia apontou o banco de investimento Allen & Co como consultor do processo, e em fevereiro havia recebido expressões de interesse de cerca de 20 grupos.

Em suas negociações com a Vevo, a News Corp está discutindo a troca do Myspace por uma participação acionária em um novo empreendimento, disse a fonte.

Representantes da News Corp fizeram contato inicial com a Vevo algumas semanas atrás para determinar se esta estaria interessada em adquirir o Myspace, mas foram rejeitados.

Posteriormente, surgiu a oferta de uma parceria para a qual a News Corp cindiria sua subsidiária e a integraria a uma joint venture.

Mas a pessoa informada sobre as negociações afirmou que as chances de uma nova joint venture com a News Corp eram “ínfimas”.

Um dos ativos mais valiosos do Myspace é a Myspace Music, joint venture entre o grupo e quatro grandes gravadoras – Universal Music Group, da Vivendi; Warner Music Group; e EMI Music.

O Vevo.com, lançado em dezembro de 2009, também é uma joint venture, entre Universal Music, Sony Music e Abu Dhabi Media.

Julie Henderson, porta-voz da News Corp, se recusou a comentar e a Vevo.com não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

