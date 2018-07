Empresa que comprou o site quer US$ 50 milhões de investimento para viabilizar o serviço

SÃO PAULO – O MySpace já foi a maior rede social do mundo, mas amargou uma queda livre após a ascensão do Facebook. Cogitaram sua morte. Mas, agora, com investidores do naipe de Justin Timberlake, a rede social ressurge mais focada – na música – e pronta para bater de frente com dois gigantes do streaming, o Spotify e o Pandora.

—-

Segundo documentos obtidos pelo Business Insider, a Specific Media, dona do MySpace, está tentando levantar um investimento de US$ 50 milhões para refundar o site. A empresa comprou o MySpace no final do ano passado por US$ 35 milhões. Detalhe: o site havia sido vendido à News Corp, a antiga proprietária, por US$ 580 milhões em 2005.

A Specific Media mudou seu nome para Interactive Media Holdings e contou com o apoio de Justin Timberlake, que investiu dinheiro e ajudou a promover a nova versão do site (que ainda não entrou no ar). A empresa amargou vários prejuízos – e é por isso que corre atrás de investimento para concorrer com os lucrativos Spotify e Pandora.

O plano é lançar um serviço de assinatura de músicas para celular até a metade de 2013. A maior vantagem do site em relação aos concorrentes é que ele pagaria menos pelos acordos com as gravadoras, já que há 27 milhões de músicas disponibilizadas lá pelos próprios artistas. Isso equivale a metade das músicas do site.

Segundo os documentos, US$ 10 milhões iriam para o marketing. Acordos com as gravadoras custariam de US$ 15 milhões a US$ 25 milhões. O resto do dinheiro seria destinado a contratações gerais.