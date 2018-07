O MySpace lançou uma nova versão do seu site, reformulando o aspecto visual e oferecendo mais conteúdo, indo além da música e acrescentando filmes, séries de TV, clips e games. A mudança faz o site abandonar a categoria de rede social, tentando responder às perdas de usuários e publicidade para sites como Facebook e Orkut.

—-

A marca, criada em 2003, foi comprada pela News Corp – conglomerado de mídia, dona do The Wall Street Journal, revista Vogue e o estúdio Fox – por US$ 580 milhões de dólares. Segundo informações do próprio MySpace, a rede possui hoje de 125 e 130 milhões usuários ativos, número bem menor que o do jovem Facebook, com mais de 500 milhões.

Na nova versão, reafirmando o título da marca (“meu espaço”), será possível personalizar a home deixando ali apenas os vídeos, músicas e notícias sobre assuntos e gêneros que interessem o usuário. Essencialmente, a marca trocou seu caráter “networking” pelo “entertainment”.

Apesar da personalização, as páginas seguirão um padrão mínimo, já que a irregularidade visual e o excesso de botões foram elementos criticados por usuários da versão anterior.

Por enquanto, apenas funcionará a versão beta do site. A promessa é de que até o fim de novembro a nova versão estará disponível para todos os usuários.

No último trimestre, a News Corp (empresa do magnata Rupert Murdoch) sofreu perdas de cerca de US$ 174 milhões de dólares. Segundo a agência Reuters, alguns meios de comunicação publicaram que o conglomerado estava interessado em vender o MySpace, embora os executivos da empresa tenham negado os rumores.

Dos três executivos que compunham o corpo administrativo da empresa, apenas Jones restou. Jason Hirschhorn saiu em junho; e Owen Van Natta, deixou o MySpace em fevereiro deste ano.