Site foi acusado de terceirizar dados de usuários com anunciantes; órgão americano impôs auditorias por 20 anos

WASHINGTON – O site Myspace assinou um acordo com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) assumindo compromissos de proteção de informações de seus clientes após ter sido acusada de ter induzido seus usuários a compartilhar dados pessoais com anunciantes de maneira involuntária.

A determinação da FTC, publicada nesta terça-feira, 8, exige que a empresa de Beverly Hills, na California, crie um programa abrangente que proteja as informações de seus consumidores. Além disso, o acordo impede que o Myspace informe erroneamente os meios de proteção da privacidade de seus usuários.

O Myspace estará sujeito a análises independentes de seu programa de privacidade durante os próximos 20 anos. No passado, a FTC entrou em disputas legais com o Twitter por conta de falhas na proteção das informações pessoais dos usuários do serviço. Essas acusações foram resolvidas em 2010.

Em 2011, o órgão do governo também considerou que o Facebook e o Google estavam envolvidos em práticas enganosas relativas a suas políticas de privacidade. Os acordos com o Facebook e com o Google estipulam 20 anos de auditorias para garantir a proteção da privacidade de seus consumidores, enquanto o Twitter está sujeito a dez anos de auditorias.

No documento, a agência americana diz que o Myspace compartilhou o chamado “Friend ID” de usuários que visitaram determinados sites com anunciantes sem o devido consentimento, violando os próprios termos de privacidade da empresa.

Esses “Friend IDs” podem ser usados para encontrar o perfil público de usuários, o que daria aos anunciantes acesso ao nome, idade, gênero e qualquer outra informação postada no perfil.

O FTC determinou que a política de privacidade era enganosa e violava leis federais.

O acordo ficará aberto para comentários do público até o dia 8 de junho, depois disso o FTC deve expedir sua decisão final.

Há uma crescente preocupação por parte dos usuários de internet sobre como gigantes da internet coletam e negociam vastas quantidades de informações detalhadas sobre suas atividades online e identidades real.

A Casa Branca e a FTC divulgaram diretrizes elaboradas para lidar com as violações de privacidade, mas elas dependem de compromissos voluntários por parte de companhias da internet e anunciantes.

Clique aqui para ter acesso ao documento judicial completo.

/Redação Link com Reuters

