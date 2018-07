Tudo aconteceu na prisão estadual de New South Wales. As autoridades acusaram o grupo de conduta inaquedada e ameaçaram demiti-los por conta de uma troca de mensagens online em que reclamavam de seus superiores.

A defesa do grupo diz que eles estavam desabafando, fora do horário de trabalho, em um grupo fechado no Facebook. Quem não era membro não podia entrar. Não foi revelado de que forma as autoridades tiveram acesso ao conteúdo.

O grupo foi acusado de “fazer comentários na mídia sem autorização” e de “fazer comentários públicos sem autorização”. Mas se defende dizendo que os comentários, já tirados do ar, eram privados.

“Isso equivale a ir ao pub e tomar cerveja reclamando do chefe”, afirmou um membro do sindicato. Peter Black, pesquisador de internet na Universidade de Tecnologia de Queensland, discorda. Ele diz que escrever coisas desagradáveis sobre alguém na internet “é diferente porque sempre há o registro, quase sempre possível de ser buscado”.