Werther Santana/Estadão Donos dos pets podem receber multa caso o chip não seja implantado até o fim do ano

Na cidade de Shenzhen, na China, todos os cães terão de ter chips implantados até o final deste ano, informou a prefeitura da cidade nas redes sociais. A decisão de identificar os bichinhos com o dispositivo já tinha sido determinada em maio, mas postos de implantação do microchip começaram a ser montados na cidade nesta semana.

O dispositivo tem como função guardar informações sobre o animal de estimação, como nome, raça e contatos dos donos, podendo ajudar a devolver o pet caso ele se perca. De acordo com mídias locais, o microchip não rastreia a localização do cão e não armazena outras informações pessoais do dono. Segundo informaram as autoridades de Shenzhen, o microchip, que é colocado no pescoço do animal, tem funcionamento estimado de 15 anos e tamanho semelhante a um grão de arroz.

O implante dos chips nos pets não é uma ideia nova. Alguns países como Japão, Austrália e integrantes do Reino Unido já aderiram à identificação pelo método.

O governo da cidade chinesa também está provendo todos os chips para os cidadãos para que eles possam implantar em seus pets até novembro deste ano. Depois desse período, cães que não tiverem o dispositivo serão retidos pelas autoridades e os donos podem ter de pagar multas.