Arby's/divulgação Marrot: a única coisa vegetal dessa cenoura é o topo dela

Uma das ondas do ano no mundo tecnológico são as carnes de origem vegetal - a ideia está pegando até no Brasil. A rede americana de fast food optou pela rota inversa: vegetais com origem carnívora. A empresa acaba de anunciar uma cenoura de carne, a "marrot" (junção das palavras meat, carne, em inglês, e carrot, cenoura). A empresa diz que ela oferecerá 70% da quantidade diária recomendada de vitamina A.

Os ingredientes da marrot são: peito de peru cozido por uma hora, acrescido de pó de xarope de mapple. A mistura, então, é assada por mais uma hora. A única parte de fato que é vegetal é o topo, que é salsinha.

"Carnes feitas de vegetal são a mais nova maneira de transformar vegetais naquilo que os americanos realmente querem, que é carne saborosa. Universalmente, as pessoas tem que comer vegetais todos os dias, mas 90% dos americanos não comem a quantidade recomendada. Então, pensamos que se os outros podem fazer carne de vegetais, por que não podemos fazer vegetais de carne", disse Jim Taylor, chefe de marketing da Arby's

A marrot, porém, ainda não está disponível para os clientes e não há data para que isso ocorra.