Pelo jeito, a Nintendo planeja uma dominação completa da sociedade japonesa. Além de ser uma das empresas mais conhecidas do país, dona dos consoles mais vendidos no mundo, a criadora de Mario e Donkey Kong entrará nas salas de aula e nas redes de fast-food do Japão.

Muito se tem dito sobre o potencial dos games nas salas de aula. Mas, tirando algumas pequenas experiências, nada de concreto foi feito. Mas Shigeru Miyamoto, criador de Mario e Zelda e um dos principais executivos da Nintendo, quer mudar isso. E ainda esse ano.

Em entrevista à agência de notícias Associated Press, Myamoto afirmou que o Nintendo DS, o console portátil da empresa, está pronto para ser usados nas escolas, para os alunos do ensino fundamental. “Essa é possivelmente o projeto com o qual eu mais estou engajado”, disse o pai do encanador mais famoso do mundo. Myamoto contou que esse é um dos esforços da Nintendo para atrais públicos diferentes para seus produtos e que, se o DS é usado em museus, galerias e obras de arte, porque não na escola?

Myamoto, o criador de Mario: ele quer o DS nas escolas (Foto: Reuters)

Será essa o acordo de paz entre games e escolas? Ambos mantém uma relação conflituosa desde os anos 80, quando muitos jovens matavam aulas para ir jogar em fliperamas. Mas o pesadelo dos professores se materializou mesmo com o sucesso do Game Boy alavancado pela série Pokémon – todos queriam treinar e capturar os monstrinhos mesmo dentro da sala de aula. Pelo menos a criançada ficava dentro da escola. Com a popularização de Counter Strike, as lan houses (locais onde a garotada trocava tiros virtuais) foram alçadas ao status de inimigo público, pois tiravam os jovens das escolas e dos esportes. Agora, essa guerra parece estar chegando a um fim.

Mc-Nintendo

O outro flanco que a Nintendo avança é o de usar os seus produtos para treinamento profissional. A empresa permitiu que o Mc-Donalds do Japão desenvolva um game para Nintendo DS– de custo estimado em US$ 2,2 milhões – que irá acelerar o processo de treinamento dos funcionários da rede de fast-food. O game se chamará e-Smart e o McDonalds espera que caía pela metade o tempo de treinamento de seus funcionários.

