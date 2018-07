Manifestantes em direção à embaixada síria na Jordânia. População teme espionagem do governo na rede social

Protestos na Síria do lado de fora da embaixada norte-americana. FOTO: Stringer (Reuters)

As redes sociais têm ocupado um papel central na derrubada de líderes árabes, como aconteceu no Egito e na Tunísia, mas, na Síria, os insurgentes temem que o governo os esteja controlando ao rastreá-los em páginas como Facebook e Twitter. “Tenho muito medo de falar da minha atividade política no Facebook”, disse uma ativista de 21 anos que pediu para ser identificada apenas como Rana. “Não vou abrir uma conta de Twitter.”

O receio de Rana é resultado da crença difundida de que piratas governamentais estão caçando dissidentes na internet e os rastreando por meio das redes sociais.

Outro ativista, que se identificou apenas como Ammar, disse que antes escrevia comentários contra o governo em seu perfil no Facebook, porém deixou de fazê-lo depois que seu tio, um membro do partido governante Baaz e que trabalha com as forças de segurança, advertiu o sobrinho que seu nome estava em uma lista de dissidentes.

“Meu tio me disse que estou em uma lista de gente que as forças de segurança estão vigiando. Disse que deve ser porque rastrearam a minha atividade no Facebook”, contou Ammar em um café na Cidade Velha de Damasco. Em maio, as autoridades

norte-americanas revelaram ao Washington Post que o Irã havia começado a ceder ao governo sírio sofisticados esquemas de vigilância que permitiam rastrear os dissidentes online.

Na reportagem, as autoridades afirmavam que o Irã usou as mesmas técnicas para reprimir movimentação popular em 2009. Tanto Irã como Síria negam que Teerã esteja ajudando o governo sírio a espionar seus cidadãos.

Desde que tomou o poder, em 2000, o governo do presidente Bashar al-Assad vem tentando sufocar os dissidentes proibindo, no país, páginas como o Facebook, em que os usuários podem interagir com outras pessoas de fora da Síria. Muitos estabelecimentos em Damasco começaram a burlar o bloqueio por meio de proxy para que os usuários pudessem acessar o Facebook. Mas, no início deste ano, os sírios de repente descobriram que agora podiam entrar na rede social. Os dissidentes afirmaram que era uma estratégia. “O governo voltou a abrir o Facebook porque se deu conta que que era mais útil permitir que os dissidentes se comuniquem e assim se tornem rastreáveis”, diz Rana.

