Mesmo com os primeiros iPhones 4 já chegando aos compradores dos Estados Unidos, a Apple está sem equipamentos da cor branca. Lançado com a última versão do aparelho, o smartphone branco teria se provado “um maior desafio de fabricação do que era esperado” e só deve estar disponível no fim de julho.

No primeiro dia de pré-vendas, a companhia já vendeu 600 mil unidades do aparelho, que está saindo por US$ 199. Nesta quinta-feira, ele começa a ser vendido em cinco das maiores economias do mundo – mas ainda não na China.

Em um curto comunicado, a Apple disse que “modelos brancos do novo iPhone 4 da Apple se provaram um maior desafio de fabricação do que era esperado. Por isso, eles não estarão disponíveis até a segunda metade de julho. A disponibilidade do iPhone 4 preto não será afetada”.

Na Apple, as vendas do iPhone são as que mais crescem e logo devem se tornar a maior fonte de renda da empresa. Nesta semana, a última versão começa a ser vendida nos Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e Reino Unido. Em setembro, estará em mais de 88 países.

