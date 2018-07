Este é provavelmente o menor boneco de neve do mundo: tem apenas 0.01 mm de circunferência.

Foi criado por cientistas do Laboratório Nacional de Física, em Londres. Não é feito de neve – mas, sim, de duas contas (utilizadas para calibrar as lentes de microscópios eletrônicos) soldadas com platina.

O boneco foi criado com ferramentas que são usadas, normalmente, para manipulação de nanopartículas.

(via Wired.co.uk)