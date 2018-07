“Não se venda, Foursquare. Não agora. Não para o Yahoo.” Foi assim que o TechCrunch, site especializado na cobertura de produtos e empresas que atuam na web, reagiu a notícia de que o Yahoo quer comprar o Foursquare.

Segundo o site All Things Digital, o Yahoo fez uma oferta de US$ 125 milhões, valor muito superior aos US$ 80 milhões que investidores do Vale do Silício indicaram como valor da rede social. A dúvida do cofundador do Foursquare, Dennis Crowley, agora, é se levanta dinheiro com os investidores até atingir a soma de US$ 100 milhões para valorizar a empresa ou aceitar a oferta de US$ 125 milhões do Yahoo.

As pressões e opiniões vêm de todos os lados: quatro grandes investidores estão na disputa para ver quem coloca mais dinheiro no serviço, há rumores que Apple e Facebook também estariam interessados na compra e Andrew Siegel, responsável por fusões e parcerias do Foursquare é a favor da venda.Dois dos principais sites sobre tecnologia e mundo digital também se posicionaram sobre a questão. Há um medo geral que uma venda prematura, principalmente para o Yahoo, coloque fim à rede social que parece ainda ter muito a oferecer.

O TechCrunch foi categoricamente contra e listou cinco motivos pelos quais a fusão não deveria acontecer:

Será ruim para o Yahoo, que está procurando desesperadamente por uma forma de se manter entre os grandes da internet, mas o Foursquare não teria esse poder de tábua de salvação. O Yahoo é uma má escolha para o Foursquare, pois a companhia tem um histórico de não alavancar as empresas que compra – isso quando elas não desandam de vez. Alguém só vende seu negócio se acredita que ele logo não se sustentará. Os investidores estão otimistas e fazem boas projeções de quanto o Foursquare vale, então, se seus criadores confiam no projeto, podem mantê-lo independente. Dennis Crowley, um dos fundadores do Foursquare, desenvolveu o Dodgeball, primeiro serviço social para internet móvel dos EUA e o vendeu para o Google. O projeto ficou encostado e acabou morrendo. Crowley já vez uma venda prematura antes e não deveria repetir o feito. O Foursquare pode esperar novos lances dos investidores e valorizar a empresa.

O Mashable, site sobre redes sociais, também se posicionou contra a venda. Em um artigo entitulado “Querido Fousquare: Essa não é a hora certa para a venda”, o editor do site Ben Parr questiona se vale a pena trocar os US$ 125 milhões e o crescimento que Yahoo pode proporcionar ao Foursquare pela possibilidade, ainda que arriscada, de crescer sozinho.

Avaliando o modelo de negócio, o serviço oferecido, a concorrência e o potencial de crescimento do público da rede social, Parr afirma que sim. Para ele, é melhor levantar fundos com investidores – que já estão interessados –, montar uma boa equipe e aumentar a plataforma de dados e usuários. O editor do Mashable acredita que o Foursquare pode ser tornar grande como Facebook e Twitter, pois satisfaz a necessidade humana de socializar de uma forma muito simples e vai além do saber o que os amigos estão fazendo, adicionando o elemento da geolocalização.