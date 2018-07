‘O discurso provocador do revólver é uma farsa; as armas tradicionais continuarão sendo o maior problema da violência’

PALO ALTO – A Forbes noticiou recentemente ter sido um sucesso o teste da primeira arma de fogo impressa em 3D do mundo. A pistola de plástico de calibre 38 levou muito tempo para ser produzida. Durante mais de um ano, Cody Wilson, estudante de Direito que se autodenomina um “cripto-arnaquista” vinha tentando criar o que ele e seus seguidores chamaram de uma “arma wiki”.

Segundo Cody Wilson, tudo o que existe no mundo real existirá online. “O que estamos interessados em produzir é um arquivo digital… contendo todas as informações sobre um sistema de armas impressas em 3D”, ele anunciou num evento para arrecadação de fundos no ano passado. “Enquanto a internet for gratuita esse arquivo estará à disposição de qualquer pessoa a qualquer momento, no mundo todo.”

Depois de baixar o arquivo você deve utilizar uma impressora em 3D que vai produzir um objeto tridimensional de acordo com as especificações do projeto com ajuda de um computador. Você vai precisar de um prego comum para servir de pino de disparo — como Wilson explicou ao jornalista do Slate Will Oremus, os pinos de plástico que experimentaram “eram um fracos demais”. Acrescente a parte de metal e, aí então, fora do controle das autoridades você tem seu próprio revólver. “Uma arma pode ser encontrada em qualquer lugar”, disse Wilson no seu vídeo de propaganda.

Para Wilson, criar uma arma funcional é apenas um objetivo casual. “O que é genial nesta arma é que ela só precisa ser letal uma vez”, afirmou. Isso porque o verdadeiro objetivo desta arma montada em impressora é provocar o debate. O criador afirma que quando armas que podem ser montadas em impressoras se tornarem realidade, o controle de armamentos se tornará algo ridículo. Wilson e seus aliados dão como certo que na era da internet a informação é o único recurso que extrapola o controle dos governos. As autoridades podem se apoderar da sua arma, mas não conseguirão deletar o projeto de montagem dela. E os defensores da posse de armas passarão a lutar ao lado de outros ativistas globais por uma causa comum, que é a luta para que todo o tipo de informação flua livremente: ativistas como Julian Assange do WikiLeaks, os integrantes do Pirate Bay, aqueles que lutam por sistemas monetários alternativos (como por exemplo o bitcoin) e ainda os combatentes da liberdade instigados pela internet na Síria, Irã ou China.

Não caia na armadilha de Wilson. Mesmo que seja uma artimanha inteligente, a arma montada numa impressora não ajuda em nada a defesa do controle de armamentos e a longo prazo poderá até intensificá-la. Isso porque, num futuro previsível, a arma 3D não poderá competir com aquelas manufaturadas. É mais cara, menos durável e em termos de tiro é pior do que qualquer arma adquirida numa loja. No melhor dos casos, ela pode desviar o foco da política tradicional em relação ao controle de armas. De modo que as pessoas preocupadas com a violência ligada a armas de fogo devem continuar concentradas nas armas reais que estão disponíveis hoje. Faz mais sentido se preocupar mais tarde com estas armas fabricadas numa impressora 3D, caso se tornem uma ameaça.

Basta analisar os números. Em 2011, segundo pesquisa da empresa Wohlers Associates, foram vendidas 6.500 impressoras 3D profissionais e 23.000 impressoras 3D “amadoras” mais baratas. (O protótipo de Cody Wilson exigiu uma máquina profissional). Segundo a Wohlers, o setor mais do que dobrará em 2020, com vendas atingindo US$ 5 bilhões ao ano, e as impressoras 3D ficarão muito mais baratas e mais acessíveis. Pessoas ligadas ao setor especulam que essas impressoras poderão custar menos de US$ 500 e milhões serão vendidas anualmente.

Parece muito. Mas é uma cifra pequena comparada à indústria de armas. Segundo estimativas, existem 310 milhões de armas de fogo não militares nos Estados Unidos. Só em 2012 as fabricantes criaram seis milhões de armas novas, com vendas que chegaram perto dos US$ 12 bilhões. Com tantas armas baratas à disposição, o revólver 3D não justifica muita atenção. Com certeza as impressoras 3D ficarão mais baratas e melhores, mas não tão baratas como as disponíveis no mercado e isso não deve mudar por muitos anos. Até então, teremos muitas armas de fogo manufaturadas com que nos preocupar.

Mas imagine o que aconteceria se as pistolas 3D decolassem e se tornassem uma alternativa viável para as armas de fogo fabricadas em massa. O que isso provocaria na indústria que á principal financiadora da oposição política ao controle de armas?

Quando a música passou a ser digitalizada, as vendas da mídia física despencaram e a pirataria proliferou, sugando os lucros das grandes gravadoras. Com seu projeto de montagem de armas 3D, que colocou à disposição grátis online, Wilson pode acionar as mesmas forças na indústria de armamentos. Se você consegue produzir sua própria arma em casa gastando apenas o valor do plástico, por que comprar uma arma de verdade? E se esta arma 3D começar a parecer uma alternativa real, por que a indústria de armamentos apoiaria esta nova iniciativa perturbadora? As fabricantes de armas não irão lutar contra o avanço das armas imprimíveis? — talvez defendendo as mesmas leis duras que Hollywood tem promovido com sucesso contra as pessoas que compartilham arquivos?

E isso expõe o erro fundamental do movimento em favor da arma 3D — ou seja, a crença de que a informação não pode ser controlada e que sua mera existência de alguma maneira forçará os defensores do controle de armas a repensar sua estratégia. O que não é verdade. Embora a internet tenha tornado todos os tipos de informação acessíveis para um número muito maior de pessoas, os governos têm conseguido controlar todos aqueles dados que desejam manter em sigilo. Um arquivo contendo instruções para fabricar uma arma 3D não ajudaria muito na Coreia do Norte, Síria ou Irã; ali, onde os governos conseguem silenciar completamente a internet e limitar o acesso a máquinas sofisticadas como impressoras 3D, é muito melhor ter uma arma de fato.

Mesmo regimes não repressivos estabelecem penas duras para restringir a propagação de determinadas informações. Os Estados Unidos não conseguiram impedir o WikiLeaks de distribuir telegramas diplomáticos sigilosos, mas conseguiu atingir terrivelmente o grupo ao cortar suas fontes de recursos. Da mesma maneira, ao impor penalidades rigorosas para a distribuição e posse de pornografia infantil, os governos ocidentais limitaram severamente sua disseminação online.

O aumento do compartilhamento de arquivos parece apoiar as alegações do movimento em favor da arma 3D — as pessoas compartilham filmes e música ilegalmente online e nenhum governo têm conseguido impedi-las.

Mas observe que ao fazer isso você não estão completamente seguro; se as autoridades decidirem impedi-lo, elas poderão arruiná-lo por compartilhar músicas online. Países onde as armas são rigorosamente controladas podem impor também medidas severas contra a distribuição de projetos de montagem de armas 3D. E se tais medidas forem implementadas, elas poderão muito bem limitar sua oferta.

Não há dúvida que tais medidas serão impostas nos Estados Unidos também. Se as impressoras 3D se tornarem muito acessíveis e fáceis de adquirir por criminosos, doentes mentais e crianças para fabricar suas próprias armas — especialmente porque são imperceptíveis pelos detectores de metais — estas armas 3D rapidamente serão consideradas uma perigosa ameaça pública. Se o lobby das armas também não apoiar este tipo de arma, é possível imaginar que os legisladores estabelecerão restrições severas para o setor de impressoras 3D, que naturalmente não está protegido pela Constituição norte-americana. Os legisladores poderão exigir que as fabricantes de impressoras 3D impeçam suas máquinas de imprimir determinados arquivos — do mesmo modo que um aparelho de DVD não consegue rodar filmes de uma região diferente — e estabelecer penalidades duras para quem infringir as regras. E poderão até exigir que você registre sua impressora do mesmo modo que deve registrar seu carro. Veja, não estou sugerindo que os governos devam combater as armas impressas em 3D da maneira como combatem a pornografia infantil ou filmes pirateados. Estou apenas sublinhando a loucura da retórica do movimento 3D, ou seja, a ideia de que com o projeto de fabricação das armas 3D colocado à disposição de qualquer pessoa, sua propagação será incontrolável. Isto é totalmente falso.

Finalmente eu me pergunto por que Cody Wilson necessita de uma arma 3D para provar que vivemos num mundo onde a informação é equivalente a uma arma. Já sabemos que vivemos num mundo assim. Há duas semanas, antes de existir a possibilidade de baixar o projeto de uma arma 3D, você já encontrava manuais para criar todos os tipos de armas online — bombas, venenos, armas biológicas e muitos outros horrores. Vimos há pouco uma terrível demonstração deste fato: Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev fabricaram as bombas que usaram na maratona de Boston usando panelas de pressão e material disponível à venda e seguindo o manual de instrução que viram na Inspire, revista online de um grupo afiliado da Al-Qaeda.

Observe o que ocorreu com Samir Khan, o americano que estava por trás da Inspire. Ele foi morto num ataque de um drone. Além disso, ninguém vê o atentado à bomba em Boston como um sinal de que devemos esquecer o controle de explosivos tradicionais — o fato de a Al-Qaeda ter publicado desenhos com instruções para criar uma arma não significa que devemos parar de nos preocupar com bombas que podem ser produzidas sem orientação online. Seria ridículo sugerir isto. Esta mesma lógica aplica-se às armas que podem ser produzidas com uma impressora.

Seguramente um dia elas poderão se tornar uma ameaça, quando forem muito baratas e fáceis de produzir como qualquer outro impresso. Mas hoje, ou em algum momento no futuro, o design digital da arma 3D é similar à receita da Inspire para fabricar uma bomba com panelas de pressão. Mesmo tendo o projeto de montagem serão necessários equipamentos especiais, know-how e determinação para fabricá-la, e muitas pessoas não terão todos os ingredientes necessários para tornar tais armas viáveis. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

