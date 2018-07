Assista um trecho de “Era do Gelo 3″ aqui. A partir desta quarta-feira, 1, além das cópias 3D, cerca de outras 600 salas “tradicionais” também exibem o filme no País.

Apesar de tudo isso, o sucesso do novo 3D digital é bastante questionável. A única coisa que se pode concluir, até o momento, é que o público quer assistir filmes em salas que ofereçam essa tecnologia, e que até está disposto a pagar mais caro por isso – o que explica a corrida dos exibidores para se adaptar.

Em outras palavras, o exemplo da Dreamworks cristaliza o óbvio: não basta ser 3D, filme tem que ser é bom. Os números alcançados por “Monstros vs. Alienígenas” não são exatamente ruins. Mas a maior indicação de que o resultado ficou aquém do esperado está no fato de que a Dreamworks, estúdio sabidamente adepto das continuações, não planeja uma sequência da animação. “O 3D pode se revelar no futuro como só um momento, uma moda de agora”, pondera Carlos Saldanha.

E voltando a “Era do Gelo 3″, essa terceira parte é bem superior aos seus antecessores. Misturando ação e comédia – além de mais cenas com o esquilo neurótico Scrat, é claro -, o filme promete levar muita gente aos cinemas. Mesmo em circuito restrito, a animação foi vista no seu primeiro final de semana por mais de 150 mil pessoas no Brasil.

Mais informações no Estado de hoje (“Sucesso do novo 3D digital é bastante questionável“, p. D14).

