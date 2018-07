Sabe aquele hábito que nós, como espectadores, temos de aconselhar os personagens na tela? Todo mundo faz isso – e com esse filme, vai poder falar de verdade. O alemão Last Call está sendo chamado de “o primeiro filme de terror interativo da história”.

A ideia é a seguinte: ao chegar no cinema, todo mundo dá o número de celular. No meio do filme, um deles é escolhido para receber uma ligação da protagonista, desesperada, pedindo ajuda. Dependendo da orientação do indivíduo, o filme se desenrola de maneiras diferentes. Um software de reconhecimento de voz interpreta as dicas de quem atende o telefone e coloca na tela a cena correspondente seguinte.