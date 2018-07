Engenheiro do Facebook disse que o foco da rede social são as interações positivas

SÃO PAULO – É provável que desde que o lançamento do botão “curtir” no Facebook as pessoas esperem pela sua versão negativa. Mas é melhor desistir. Bob Baldwin, engenheiro de produtos da rede social, afirmou que a ideia não está nos planos futuros do Facebook.

A declaração foi dada durante uma entrevista na seção “Ask me anything” (pergunte-me qualquer coisa) do Reddit. Questionado sobre a possibilidade da criação de um botão “não curtir”, Baldwin foi claro em explicar porque a empresa não pretende criar o recurso.

“Ações do Facebook tendem a focar em interações sociais positivas. O “curtir” é a forma mais leve de expressar um sentimento positivo. Eu não acho que a adição de uma maneira leve de expressar sentimento negativo seria tão valioso”, disse.

O engenheiro considera que existem situações em que curtir uma atualização possa soar estranho, como no caso de uma notícia triste, por exemplo. “Nessa hora é melhor um comentário simpático”, afirma.

