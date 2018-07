O Facebook lançou muito discretamente um botão que permite que o usuário “desgoste” de uma página sem sair de seu Feed de Notícias. Com ele, é possível optar não mais receber mensagens de páginas anteriormente marcadas com o “Curtir”.

A novidade está escondida no botão “X”, disponível no canto superior direito de todas as atulizações. Quando o “X” é clicado, abre-se a opção de desgostar da página que enviou aquela mensagem – o botão perde muito de sua graça ao ser traduzido do original “Unlike” para “Curtir (desfazer) página”. Também há a opção de marcar a mensagem como lixo eletrônico.

Com o novo botão, o processo de “descurtir” uma página fica muito mais rápido e fácil — o usuário não precisa sair de sua página inicial. Antes, o processo era igual ao de deixar de ser amigo de alguém: ir até a página em questão, no fim da coluna esquerda, e deixar de curtí-la (essa possibilidade ainda existe).

A mudança aumenta a responsabilidade dos donos das páginas em relação à qualidade e à quantidade de conteúdo publicado, já que os usuários costumam não gostar de ter seu Feed inundado de mensagens de uma única página.

Mas o desgosto não se propaga. Quando alguém deixa de seguir uma página, essa informação não é publicada no mural do usuário, nem é visível para seus amigos.

Mas uma pergunta ainda fica: onde está, afinal, o botão de não curtir?