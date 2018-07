Com um comunicado em seu blog oficial, o Google anunciou que não cederá mais às pressões do governo chinês e não se sujeitará mais à censura no seu mecanismo de busca, nem nos serviços News e no Images. O Google.cn deixou de existir: quem o acessa é redirecionado para o Google de Hong Kong, que, redesenhado, oferece pesquisas em chinês simplificado. Sem mordaça alguma.

“Os usuários em Hong Kong continuarão a receber o tradicional serviço chinês sem censura como antes, no mesmo site. Por causa do aumento de carga nos nossos servidores em Hong Kong e a própria natureza destas mudanças, usuários enfrentarão alguma lentidão no serviços ou encontrar alguns produtos indisponíveis”, diz ainda o comunicado.

O fechamento da versão chinesa do maior buscador do mundo é desdobramento da crise iniciada em dezembro, quando a empresa norte-americana teve seus servidores invadidos por hackers chineses. Em investigação, o Google acusou que a origem do ataque, que tinha como objetivo espionagem industrial, partiu do governo chinês.