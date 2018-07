Se depender do blogueiro @alexprimo, os dias de silêncio não-criativo no Twitter acabaram. Ele é o autor da ideia por trás do Twitter Generator, que com apenas um clique cria frases genéricas de 140 toques que qualquer um pode postar no Twitter. Veja alguns exemplos:

Minha nova medida como síndico do prédio: reclamações apenas via Twitter, em 140 caracteres. Mais que isso leva multa. Atualizando meu blog. Espero que meus 5 leitores gostem rsrsrsrs Baixando episódios do #Lost para fazer uma maratona neste fim-de-semana.

Alguns tweets do gerador seguem a lógica que até o Twitter oficial já abandonou, de responder à pergunta “O que você está fazendo”. Outros são puro exibicionismo (que não podia faltar, afinal, o Twitter também é feito disso, e algumas são frases do cotidiano. Tem também piadinhas, retwitts e links interessantes. Ou seja: é um gerador completo para quem quer se inserir adequadamente no mundo do Twitter mas está sem ideias.