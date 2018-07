Preencha as lacunas no Book Seer. Ele procura nos sistemas de indicação da Amazon e dos clubes de leitura online LibraryThing e BookArmy e recomenda outros títulos.

As sugestões não são surpreendentes – resumem-se, em geral, a outras obras do mesmo autor, a obras de outros autores do mesmo período, ou, ainda, no caso de clássicos, a outros clássicos de mesma importância.

De um jeito ou de outro, na falta de ideia, é uma ótima forma de decidir o próximo livro que será lido. Isso sem falar que o desenho da página é bem simpático.

A gente viu essa no blog do Ricardo Lombardi (Desculpe a Poeira), que, por sua vez, escutou a dica de Silvio Herbas.