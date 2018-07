A atual diretora de operações do Facebook e milionária Sheryl Sandberd contou sobre seu início de carreira

SÃO PAULO – A diretora de operações (COO, na sigla em inglês) do Facebook, Sheryl Sandberg, discursou para alunos de graduação de Harvard na semana passada e contou sobre o conselho que recebeu de Eric Schmidt, então CEO do Google e hoje o presidente da empresa, sobre sua indecisão em aceitar uma vaga no buscador.

Sandberd conta que foi procurar emprego no Vale do Silício em 2001, época pós-bolha das empresas de internet. Foi muito difícil encontrar vagas até que recebeu a proposta de estrear como gerente de negócios no Google, uma pequena companhia que imaginava crescer organizando a web a partir do seu motor de buscas.

A estudante de social marketing, treinada em MBA, fez um tabela relacionando as ofertas que lhe tinham aparecido com os critérios que criara para aceitar um trabalho. Mostrou a tabela para Schmidt e disse que a empresa de nome esquisito não se encaixava com ela. Veja a história a partir do seu discurso, parcialmente traduzido aqui:

“Um dos trabalhos listados na tabela era se tornar a primeira gerente da unidade de negócios do Google, o que soa bem agora; mas, na época, ninguém achava que empresas de internet poderiam ganhar dinheiro. Eu não tinha certeza se havia realmente um trabalho lá. O Google não tinha um setor de negócios, então não havia nada lá para ser gerido. E o trabalho era muito inferior em relação ao que estava sendo oferecido pelas outras empresas. Então eu me sentei com Eric Schmidt, que tinha acabado de se tornar o CEO, lhe mostrei a planilha e disse: ‘Este trabalho não atende meus critérios”. Ele colocou a mão sobre a minha planilha, olhou para mim e falou: ‘Não seja uma idiota’. Excelente conselho de carreira. E então ele disse: ‘Pegue um foguete. Quando as empresas estão crescendo rapidamente e elas estão causando um grande impacto, as carreiras vão por conta. E quando as empresas não estão crescendo rapidamente ou as suas missões não importam tanto, é quando a estagnação e política surgem. Se te é oferecido um lugar dentro de um foguete, não pergunte qual é o seu assento, apenas entre.”

Sheryl ganhou o emprego no Google, onde ficou até 2008. Hoje ela uma das milionárias executivas da maior rede social do mundo, o Facebook.

Veja o discurso de Sandberg aos alunos de Harvard:

