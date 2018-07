O Ritchie ficaria empolgado com o HatsOfMeat.com. O site não tem nenhum abajur cor de carne, como aquele de Menina Veneno, mas está cheio de chapéus que tem cor e composição de carne.

Apesar do vanguardismo fashion, o site exibe um layout bem 1995, feito de frames, e explica que a moda dos chapéus de carne não é coisa nova, não: há evidências do uso de chapéus de carne datadas do império Asteca. O HatsOfMeat.com também lista tipos de chapéus e até dá dicas de como preservar seu chapéu de carne para que ele não estrague, além de alertar que os nutrientes da carne fazem muito bem para o cabelo e o couro cabeludo.

Eu, hein.

(Via Churrasco na Laje)