Gabriela Biló / Estadão Os comportamentos das redes sociais nos afastam na vida real

O problema da interação entre as plataformas digitais e a democracia é um que anda por nossas conversas há alguns anos e não vai embora tão cedo. Quase sempre, nossa discussão o trata como algo que tem de ser resolvido ou pela Justiça ou por legislação — novas leis e regulamentações. Mas a questão vai além: não temos ainda explicações boas o suficiente sobre a natureza do problema e como adaptamos as ideias sobre liberdade e democracia de dois ou três séculos atrás à nova realidade. Nos últimos dias, saiu na revista The Atlantic um artigo do psicólogo social Jonathan Haidt que avança alguns passos esta reflexão.

Haidt propõe que a história da Torre de Babel é uma que pode nos ajudar a compreender o lugar em que nos metemos. Seu argumento é de que nossas sociedades se fragmentaram. “Estamos nos transformando em dois países diferentes”, ele escreve a respeito dos EUA. “Com duas versões distintas da Constituição, duas economias, duas histórias americanas.”

O mesmo fenômeno se dá no Brasil. Temos três ou quatro histórias que contamos a respeito do que se passou aqui nos últimos dez anos. História incompatíveis umas com a outras, em alguns casos francamente antagônicas, que terminam por levar a compreensões tão radicalmente diferentes da realidade que qualquer conversa se torna impossível.

Haidt coloca o marco zero da transformação em 2009. Até lá, o que víamos em nossas redes sociais era o listar cronológico do que publicavam aqueles que escolhíamos seguir. Eram ferramentas de conexão entre pessoas. Mas, naquele ano, o Twitter incluiu o botão de retuíte, para compartilhar. E o Facebook pôs o botão Like. Em pouco tempo, ambas as redes tinham as duas funções. O número de curtidas e a possibilidade de viralizar logo se tornaram a medida pela qual se avalia a importância de alguém na internet social.

As ferramentas tornaram-se palcos para performances. Estar constantemente acenando que se tem os valores certos e puros para seu grupo se tornou a motivação diária na comunicação. “Essas plataformas foram quase que perfeitamente desenhadas para trazer à tona nosso moralismo e enterrar nossa capacidade de reflexão.”

Democracias se sustentam em instituições nas quais a comunidade confia e nas histórias coletivas que contamos sobre por que formamos uma só nação. Quando nos partimos em grupos que deixam de ter uma história comum, deixamos de nos ver como povo único e interpretamos a ação das instituições de forma tão diferente que perdemos a confiança nelas. A democracia perde a base que a sustenta.