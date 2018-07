FOTO:Nasa FOTO:Nasa

SÃO PAULO – Muitas vezes parece difícil encontrar um lugar com um Wi-Fi disponível e com sinal de qualidade quando se está na rua. Dentro de casa, de um cômodo para o outro, já é possível notar diferenças no sinal. Pois então imagine uma conexão a 384,4 mil km de distância. Parece impossível? Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Agência Espacial Americana (NASA) conseguiram e levaram banda larga para a Lua.

Na pesquisa feita em parceria pelas duas instituições os cientistas conseguiram transmitir dados por Wi-Fi da Lua para a Terra a uma velocidade de 622 Mbps (megabits por segundo) e da Terra para a Lua a 19.44Mbps. Para efeito de comparação, uma pesquisa da empresa de internet americana Akamai mostra que os brasileiros se conectam a uma velocidade de 2,7 Mbps.

Se o sistema for implantado, em breve poderemos ver os astronautas da Nasa postando selfies diretamente do solo lunar. Com a velocidade dá até para assistir a um filme no Netflix. E tudo com uma velocidade bem superior a de uma conexão doméstica.

Para levar Wi-Fi para a lua os cientistas usam quatro telescópios no Novo México que enviam o sinal para um receptor em um satélite na órbita da Lua.

Os pesquisadores apresentarão suas descobertas em uma conferência de tecnologia na Califórnia no dia 9 de junho.