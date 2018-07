Emissora, que funcionará 24 horas por dia, também trará novidades da agência espacial

HOUSTON – A Nasa apresentou nesta segunda (12) a “Third Rock”, uma emissora de rádio online que veiculará as últimas novidades do rock, do indie e do alternativo, assim como as descobertas mais recentes da agência espacial americana.

“A Nasa está buscando constantemente novas e inovadoras formas de captar o interesse do público e inspirar as novas gerações de cientistas e engenheiros”, declarou o diretor-adjunto do escritório de comunicações da agência espacial, David Weaver.

A “Third Rock” estará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, e também será um canal para que as empresas de alta tecnologia exponham suas ofertas de trabalho em campos como a engenharia e a ciência, entre outras.

A programação será apresentada por Donna McKenzie e pelo locutor Cruze, cofundador e presidente da RFC Media, emissora de rádio com sede em Houston (Texas) que colaborará com a Nasa.

“A emissora terá rock de todo tipo, junto com grandes músicas das duas últimas décadas, basta apenas clicar no logotipo da rádio, que a Nasa colocará em seu site e na página da emissora: www.thirdrockradio.net“, disse Cruze.

Segundo informações dadas pelo presidente da RFC Media à Agência Efe, em duas semanas acontecerá a estreia do programa “Lunar Rotation”, que será apresentado pelo conhecido locutor David Sadof, no qual serão exploradas novas músicas.

Junto com a estação de rádio, que estará disponível para iPhone e Android, a Nasa apresentou uma página no Facebook na qual os usuários poderão deixar comentários sobre seus programas favoritos e trocar interesses.

