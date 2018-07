FOTO: NASA/Hubble Telescope FOTO: NASA/Hubble Telescope

SÃO PAULO – A NASA divulgou nessa semana a imagem mais “colorida e definida” do Universo de que se tem notícia até hoje. Parte de um estudo sobre o espaço chamado “Cobertura Ultravioleta do Campo Ultra Profundo do Hubble”, a imagem é uma composição de fotografias feitas entre 2003 e 2012, pela câmera avançada do Hubble e pela câmera de campo profundo 3.

Uma versão gigante da imagem pode ser visualizada no link a seguir.

Um dos aspectos mais interessantes da imagem é que ela utiliza todas as frequências que o Hubble consegue captar, do ultravioleta ao infravermelho, perpassadas pela luz visível. Segundo a NASA, a imagem contém cerca de 100 mil galáxias, e foi feita durante 841 períodos de órbita do telescópio.