Reunidas, selfies formam imagem do planeta Terra. FOTO: Reprodução Reunidas, selfies formam imagem do planeta Terra. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Para comemorar o Dia da Terra, celebrado no dia 22 de abril, a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) lançou um desafio curioso: convidou pessoas do mundo inteiro a tirar uma selfie no lugar que quisessem e compartilhar nas redes sociais com a hashtag #GlobalSelfie. Quem quisesse, ainda podia imprimir uma plaquinha disponível no site da Nasa para identificar o local onde a foto foi tirada.

A ação mobilizou mais de 50 mil pessoas de 113 países e a Nasa decidiu usar as imagens para um novo propósito. As selfies foram reunidas para criar um enorme mosaico interativo que forma a imagem do planeta Terra visto do espaço.

Das 50 mil fotos, a Nasa selecionou 36.422 mil para a nova ação – as demais não estavam “acessíveis ou usáveis, nas palavras da Agência Espacial.

Ao dar zoom na imagem do planeta é possível ver cada selfie individualmente. FOTO: Reprodução Ao dar zoom na imagem do planeta é possível ver cada selfie individualmente. FOTO: Reprodução

No site criado para divulgar a ação é possível navegar pelo planeta e dar zoom para ver individualmente cada selfie. A Nasa também divulgou um vídeo feito com as imagens.

A Agência diz que resolveu criar a ação porque 2014 será importante para seus estudos sobre a Terra, uma vez que cinco missões serão lançadas neste ano.