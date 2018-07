Atrações ficarão na Finlândia, onde está baseada a empresa que criou o game

HELSINQUE – O game mais popular do mundo vai se tornar uma atração real para crianças no ano que vem, quando os primeiros playgrounds “Angry Birds” surgirem na Finlândia.

—-

O desenvolvedor do Angry Birds app, encontrado em aparelhos móveis como iPhones e tablets, afirmou na segunda, 12, que duas cidades finlandesas terão os primeiros parques munidos com equipamentos inspirados pelos personagens do game, pois assinou um acordo global com o fabricante de equipamentos para parques Lappset.

A empresa de games Rovio, que planeja abrir seu capital em alguns anos, afirmou no mês passado que o jogo bateu o recorde de 500 milhões de downloads, menos de dois anos após o seu lançamento.

Diferentemente da maioria dos games, o Angry Birds – no qual os jogadores usam um estilingue para atacar os porcos que roubam os ovos dos pássaros – permaneceu um hit desde que foi lançado para o iPhone da Apple em 2009.

/ Reuters