Sabe as canções de natal que você sabe de cor? Elas estão protegidas por direitos autorais.

—-

Embora sejam cantadas por todo o mundo há décadas, as músicas não estão em domínio público. Exatamente como acontece com o nosso tão conhecido Parabéns a Você. Sim, todas as vezes que um comercial, filme ou programa de TV quer usar a música, alguém precisa pagar direitos autorais.

No caso das músicas de natal, o The Rights Workshop listou dez que você pensava que estavam em domínio público, mas não estão. Embora a lista tenha canções não muito conhecidas no Brasil, estão lá “Jingle Nell Rock”, “Santa Klaus is coming to town” e outras famosas.

Confira:

Winter Wonderland: cantada por Elvis Presley neste vídeo, o som foi escrito em 1934 e pertence à Warner.

Have Yourself A Merry Little Christmas: Frank Sinatra interpreta no vídeo a música de 1944 e publicada pela EMI.

The Christmas Song: o Weezer canta o som de 1944 que hoje pertence à Sony.

I’ll Be Home For Christmas: o som composto em 1943 hoje é de Kent Music Company e Piedmont Music Company, e é interpretado no vídeo pelos Carpenters.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/299jCVPX4lM" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

White Christmas: o Flaming Lips intepreta ao vivo no vídeo a música de 1942, que hoje é da Imagem Music.

Let it snow! Let it snow! Let it snow!: Ella Fitzgerald interpreta a música de 1945 publicada pela Warner-Chappell.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KsthP5AONzc" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Jingle Bell Rock: Billy Idol interpreta a popular canção dos anos 50 que hoje é da Warner-Chappell.

Santa Klaus is coming to town: o vídeo mostra a versão do Jackson Five para a popular música de 1934. Hoje os direitos são recolhidos pela EMI.

Frosty The Snowman: aqui são os Beach Boys que interpretam a música de 1950 publicada pela Warner-Chapell.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/DiXjbI3kRus" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

The Little Drummer Boy: Bing Crosby e David Bowie apresentam a canção de 1941 publicada pela EMI.