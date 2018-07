A desenvolvedora de videogames Electronic Arts divulgou resultados do segundo trimestre fiscal acima da expectativa, impulsionada por fortes vendas do Fifa 11, mas revelou outra reestruturação e estabeleceu uma meta para o período natalino aquém das previsões de Wall Street.

—-

A EA fortaleceu sua situação financeira e está apostando alto em games online, sociais e móveis, mas a empresa carece de franquias de peso que marcam o sucesso da rival Activision Blizzard.

A EA fez sua fama calcada em games esportivos e o trimestre encerrado em setembro foi impulsionado pelo futebolístico Fifa 11, que vendeu cerca de 8 milhões de unidades. A empresa conseguiu lançar o jogo tanto na América do Norte quanto na Europa no trimestre, o que ajudou as vendas que normalmente ocorreriam no período de dezembro.

A EA anunciou um plano de reestruturação que incluirá “modestas” reduções.

A previsão da companhia para os lucros excluindo-se os itens únicos para o trimestre de dezembro é de 0US$,50 a US$ 0,60 por ação e receita entre US$ 1,375 bilhão a US$ 1,5 bilhão. Analistas esperavam um lucro comparável em US$ 0,70 dólar em receita de US$ 1,44 bilhão.

A EA apresentou prejuízo no segundo trimestre fiscal encerrado em setembro de US$ 201 milhões, ou US$ 0,61 por ação, contra um prejuízo líquido de US$ 391 milhões, ou US$ 1,21 por ação, um ano antes.

Excluindo-se itens a EA teve um lucro de US$ 0,10 por ação, acima do previsto por analistas, que esperavam em média um prejuízo de US$ 0,10, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita ficou em US$ 884 milhões, uma queda de 23%, mas acima da meta de US$ 814,9 milhões de Wall Street.