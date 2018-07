O serviço de navegação em tempo real do Google Maps ganhou uma expansão esta semana. Na quarta-feira, 9, o Google anunciou o Google Maps Navigation para usuários de celulares Android na Europa (Áustria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Itália, Portugal e Suíça). O Canadá também está entre os novos países compatíveis com o recurso.

O serviço funciona como um GPS de carros, indicando a rota de acordo com a posição do carro em um mapa em perspectiva e com comandos de voz.

Junto com a novidade, o Google incluiu a busca por voz nos idiomas francês, alemão, italiano e espanhol. Assim é possível procurar endereços no Google Maps e traçar rotas falando em voz alta para o telefone, o que evita tocar no celular enquanto se dirige o carro.

A navegação funciona em celulares com Android 1.6 ou outra versão mais atual (2.0, 2.1 ou 2.2). E a navegação por voz apenas a partir da versão 2.0.