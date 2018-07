Melhorias nos browsers, smartphones mais potentes e a rede 4G aceleram o carregamento de páginas; Brasil ainda fica aquém

SÃO PAULO – Navegar na internet pelo celular ficou significativamente mais rápido no último ano. De acordo com um relatório do Google Analytics, em smartphones e tablets, as páginas de internet carregam 30% mais rápido do que há um ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Em relação à navegação pelo desktop, o aumento não foi tão significativo. No entanto, vale lembrar que o tamanho médio de uma página da web cresceu mais de 56% nos últimos 12 meses.

A empresa afirma que a velocidade da navegação móvel cresceu devido a melhorias nos browsers, dispositivos mais potentes e o aumento da rede LTE/4G (ainda incipiente no Brasil).

O relatório ainda mostra a média de tempo por país. Os usuários do Japão são os que esperam menos para uma página carregar em seus dispositivos móveis, seguidos pela Suécia, Polônia e Estados Unidos. Já o Brasil figura numa posição não tão favorável, atrás de outros países da América do Sul, com pouco menos de 8 segundos de média para o carregamento de página.

Quanto à velocidade no Desktop, também liderada pelo Japão, o País apresentou uma melhora ligeiramente maior de 2012 para 2013, com pouco mais de 4 segundos de média para o carregamento de uma página na web.