A internet mudou muito desde que Marc Andreessen revolucionou a web com o lançamento do seu navegador Netscape no início da década de 1990, e ele aposta agora que as pessoas estão prontas para uma forma diferente de navegação.

O novo navegador RockMelt, disponível a partir desta segunda, 8, foi desenvolvido com a ideia de que a maioria das atividades online passam pela socialização no Facebook, pelas buscas no Google e pela visita a alguns sites favoritos.

O RockMelt busca minimizar a necessidade de navegar de um site para outro ao mostrar todas as informações importantes e os serviços favoritos em abas e páginas destacáveis.

“É nossa oportunidade para construir um navegador do zero”, disse Andreessen. “Estas são as coisas que teríamos incluído no Netscape se soubéssemos como as pessoas iriam usar a internet hoje”.

A marca do Facebook está em todo o RockMelt, ainda que a única conexão entre ambas empresas seja Andreessen, que também integra o conselho diretor do Facebook.

As atualizações aparecem à esquerda da janela.

O RockMelt só funciona se o usuário tiver uma conta no Facebook. Mesmo com a restrição, ele tem muito espaço para crescer, já que o Facebook tem atualmente mais de 500 milhões de usuários.

Assim que os usuários do Facebook abrem o RockMelt, a foto de seu perfil aparece no canto esquerdo do navegador e é possível abrir uma lista de amigos. Ele também inclui uma ferramenta para publicar mensagens de status em uma janela separada.

Estas características se estendem ao Twitter e às buscas do Google.

O RockMelt guarda as preferências de cada usuário em um servidor remoto, e elas podem ser acessadas de qualquer computador com o navegador instalado.

O Internet Explorer segue dominando o mercado de navegadores com uma participação de 60%, seguido do Firefox, com 23%, e do Chrome, com 9%.

Porém, Andreessen está convencido de que a liderança do IE é vulnerável, apesar de mais de uma década de dominação.

O RockMelt, que tem uma modesta meta de atrair um milhão de usuários, foi desenvolvido por Tim Howes e Eric Vishria, que costumavam trabalhar para Andreessen.

A maior parte dos US$ 10 milhões que o RockMelt recebeu em financiamento veio da empresa de investimentos de capital que Andreessen fundou com seu sócio Ben Horowitz.

Andreessen também faz parte do conselho diretor do RockMelt.

/ MICHAEL LIEDTKE (ASSOCIATED PRESS)

