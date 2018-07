Repentinamente, nas últimas semanas, a cobertura de tecnologia por parte da imprensa norte-americana adquiriu matizes da cobertura de celebridades. É como se o norte da Califórnia, onde está o Vale do Silício, fosse trocado pelo sul do Estado, com sua Hollywood.

Saíram as reportagens de negócios com fontes em off, as análises sobre movimentos de mercado, as resenhas de apetrechos e mesmo os posts com humor geek em blogs para dar espaço para flagrantes de encontros furtivos tirados por fotógrafos escondidos.

Tudo planejado, claro. E sempre em torno de um único personagem: Steve Jobs, CEO da Apple.

Começou no dia 26 de março, uma sexta-feira. O blog Gizmodo publicou duas fotografias tiradas com câmera de celular de Jobs e Eric Schmidt, CEO do Google, tomando um cafezinho no Calafia, na cidade de Palo Alto. Jobs está sentado de pernas cruzadas, seus braços abertos, como quem explica algo. Schmidt, atento, tem os ombros encolhidos e as mãos apoiadas sobre as coxas.

Até então, a relação dos dois vinha sendo tema de textos longos, analíticos, cheios de declarações de gente que preferia não se identificar. Google e Apple, empresas quase casadas há alguns meses, bruscamente rompidas porque a primeira decidiu competir em um mercado que a segunda explora – o de telefones celulares.

Mas aí, não, tudo mentira: ora, pois, eles até se falam. Tomam juntos um café inocente em Palo Alto.

Uma terceira foto mostrava até a marca registrada de Steve Jobs, aquela que todos no Vale reconhecem imediatamente: no estacionamento do shopping aberto onde fica o Calafia, seu Mercedes Benz sem a placa. (Os policiais por certo o multam reconhecendo a ausência de placa; coisa de cidade pequena.)

O Calafia fica a quatro ou cinco quadras da casa de Jobs, no Town & Country, um shoppingzinho miúdo e aberto, com uma farmácia muito grande, um restaurante de frutos do mar e uma boa padaria. É à beira de El Camino Real, a principal avenida do Vale do Silício, e do outro lado das quadras de futebol (brasileiro) da Universidade de Stanford.

Uma das quatro saídas de bicicleta do câmpus fica bem ali em frente e, por isso, aquele é local de constante passagem de estudantes.

Schmidt é professor na Escola de Negócios e Steve Jobs é Steve Jobs. Todos os locais o conhecem. E sendo o Vale do Silício como é, não há estudante que não tenha no bolso um bom celular com acesso à internet e câmera.

Ou seja: estando ali, eles dois seriam evidentemente reconhecidos por gente que sabe da briga atual entre as empresas e que estaria com a câmera no gatilho. Que surpresa.

É tática velha em Hollywood. O casal de atores está brigado e a notícia não interessa, o assessor logo sugere: apareçam em um dos três ou quatro restaurantes badalados onde sempre há fotógrafo e lá estarão nas capas das revistas, reconciliados. No Rio é igual. Em duas ou três quadras do Leblon ou num trecho da Praia de Ipanema há sempre fotógrafos de plantão para encher ao longo de uma tarde as revistas de celebridades da semana seguinte.

O método do Vale é diferente. CEOs twittam. Falam com blogs. Dão entrevistas em podcasts. Os CEOs todos – menos Steve Jobs. Ele não é de mídia social. E, desta vez, para abafar uma briga um tanto pública, decidiu apelar para a tática das celebridades.

Não à toa, o flagrante foi publicado no Gizmodo. O dono do blog é o magnata da blogosfera, Nick Denton. Ex-repórter do sisudo jornal britânico Financial Times, Denton fez de si o barão da imprensa blogueira. Tem o Gawker, de fofocas nova-iorquinas, o Jezebel, de celebridades, o Defamer. de Hollywood.

Gizmodo é mais exceção do que regra. Mas perante o momento celebridade no Vale do Silício, não teve dúvidas: tascou no ar as fotos.

O casal não briga mais.

E Jobs há de ter gostado. No sábado passado, dia do lançamento do iPad, apareceu furtivo na Apple Store de Palo Alto. É na University Avenue, não longe do Calafia. Ensinou a uma menininha como usar um iPad. E, evidentemente, estava cheio de gente com câmeras.

Agora é só aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Reportagem publicada no dia 12/04/2010 na versão impressa do caderno Link