Por Cido Coelho

O último final de semana foi reservado para os amantes de carros e da velocidade. A Electronic Arts reuniu alguns dos principais blogueiros de games do Brasil (sim, teve gente que veio de longe) em São Paulo, para conhecerem em primeira mão o tão esperado jogo Need for Speed Shift, que chegou às lojas no dia 25 de setembro. O jogo é o primeiro dos três que a produtora promete aos amantes da velocidade.

Desenvolvido pela Slighty Mad Studios, em colaboração com a Black Box e a equipe da EA, a versão Shift, apresenta belos gráficos, com cenários e carros bem feitos. O grande diferencial em relação aos outros jogos de corrida, inclusive os já consolidados na história dos games, é o modelo de pilotagem – mais realista e baseado na física. A EA tenta passar para o jogador como um piloto sente ao dirigir uma super máquina. Talvez seja uma das experiências mais próximas para um jogo de corrida já desenvolvido.

O jogador é colocado na perspectiva do piloto, percebendo as forças da gravidade (a famosa força G), o realismo do cockpit e o impacto das batidas, que de certa forma o deixa desnorteado, pois a tela treme de forma violenta e fica cinza, passando a sensação de um acidente. Algo inédito em um jogo de corrida. Além disso, o jogador tem a sensação de sentir as alterações na superfície da pista e os limites da aderência dos pneus.

“O principal diferencial do Need for Speed, que é conhecido por ser um jogo mais de rua, tradicional na série, agora é mais profissional e isso é a grande mudança. Ele sai da rua, do clandestino, e vai para uma coisa mais profissional mais simulador, mais para as corridas reais” diz o gerente geral da EA Brasil, Jonathan Harris.

O jogo tem os modos Carreira, em que o piloto melhora sua reputação ao longo de várias corridas; o modo Jornada, em que o jogador começa de um local desconhecido, enfrentando vários desafios e construindo a carreira de piloto; e claro, o modo Online, onde o jogador pode enfrentar desafios contra outros jogadores espalhados pelo mundo.

E o jogo não fica só nisso, pois a EA acerta ao aliar música com velocidade. O Need for Speed Shift traz uma boa playlist, com canções de artistas consagrados como Prodigy, MSTRKRFT, Kanye West, Mike Patton, e Kasabian, entre outros. Já é legal desde a música que rola durante o carregamento do jogo, que cria expectativa para o início da corrida.

No final do evento, os blogueiros (e jogadores) puderam experimentar como é ser piloto de verdade: todos foram convidados a ir até um kartódromo, onde correram de kart para poder comparar o jogo com a pilotagem real. E foi de sair com os braços doendo… De certa forma, os karts convenceram que o jogo se aproxima à sensação de um piloto real.

Confira abaixo o trailer de Need for Speed Shift

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Ieul-6VvISE" width="480" height="295" wmode="transparent" /]