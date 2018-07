Tentativa de negócios com a operadora de TV Starz falhou. Agora a Netflix deverá perder conteúdo da Sony e Disney por streaming

BANGALORE/CHICAGO – As ações da Netflix perdiam 8,5% do seu valor de mercado nesta sexta-feira, 2, perto do fechamento em Nova York, após a companhia afirmar que as negociações com a operadora de TV paga Starz Entertainment falharam, ressaltando preocupações de investidores de que a empresa pode perder margem no mercado de locação online.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no FacebooK

A Starz, controlada pelo grupo Liberty Media, de John Malone, encerrou conversações para renovar um acordo que expira em 28 de fevereiro de 2012.

Após essa data, a Starz vai parar de prover conteúdo, o que inclui direitos de exclusividade pela primeira exibição de filmes da Sony e Disney por streamming da Netflix.

A Netflix tinha dito anteriormente que filmes da Starz –que incluem os últimos lançamentos da Sony e Disney– representam apenas 8% dos assinantes de TV nos Estados Unidos, mas alguns analistas salientaram que a falta de novos conteúdos podem levar a atritos maiores aos assinantes.

A Netflix tem desfrutado de um quase monopólio no mercado de vídeos streamming online, mas a entrada recente de novos players, como a Amazon.com e o YouTube, do Google, tem potencial de levar assinantes a mudar para serviços alternativos.

/ REUTERS