NOVA YORK – O mercado online de aluguel de imóveis residenciais Airbnb está em negociações avançadas com empresas de investimentos que incluem a TPG Capital Management para levantar recursos que podem avaliar a empresa como valendo cerca de 10 bilhões de dólares, publicou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.

A TPG provavelmente está liderando a rodada de investimentos na empresa que pode totalizar entre 400 milhões e 500 milhões de dólares, publicou o jornal, citando duas fontes próximas do assunto.

A Airbnb, cujo site oferece desde quartos privados a mansões e ilhas para aluguel, é tida como possível candidata para uma oferta pública inicial de ações neste ano, após o sucesso do IPO do Twitter em novembro.

A TPG não comentou o assunto quando procurada pela Reuters e representantes da Airbnb não puderam ser contatados de imediato.A Airbnb se tornou uma das empresas iniciantes mais bem sucedidas do Vale do Silício em cinco anos, desde que foi fundada por um trio de estudantes da Escola de Design de Rhode Island e de Harvard.

Sendo avaliada em US$ 10 bilhões, a companhia será maior que as redes de hotéis Hyatt, que tem valor de mercado de US$ 8,43 bilhões, e Wyndham Worldwide, que vale US$ 9,39 bilhões.

