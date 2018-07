Lucro trimestral divulgado foi o mais baixo para 2013; despesas de marketing do G2 contribuíram para resultado

Smartphone LG Optimus G2 FOTO: Divulgação

SEUL – A sul-coreana LG Electronics, a segunda maior fabricante de TVs do mundo, divulgou seu lucro trimestral mais baixo para 2013 nesta quinta-feira, 24, com seu negócio de dispositivos móveis entrando no vermelho devido a despesas de marketing com seu smartphone mais recente.

Os lucros podem continuar pressionados pelo resto do ano devido a vendas vagarosas de TVs, mesmo com a contribuição maior do seu mais novo celular, o G2, aos lucros da companhia no período de outubro a dezembro depois de um trimestre inteiro de vendas. A empresa planeja também lançar um smartphone curvo nas próximas semanas.

O lucro operacional no terceiro trimestre cresceu 27% para 218 bilhões de wons (US$ 206 milhões), abaixo de um consenso de 306 bilhões de wons entre as projeções do Thomson Reuters I/B/E/S. Os lucros de julho a setembro contrastam com 171 bilhões de wons no ano anterior e 479 bilhões de wons no segundo trimestre.

A terceira maior fabricante de smartphones do mundo disse que suas operações com dispositivos móveis geraram perdas de 80 bilhões de wons, contra perdas de 4 bilhões de wons um ano atrás e lucro de 61 bilhões de wons no segundo trimestre.

No negócio de TVs, a LG disse que os lucros melhoraram para 124 bilhões de wons, ante 29 bilhões de wons um ano atrás. As margens atingiram 2,5%, o nível mais alto desde o segundo trimestre de 2012.

O crescimento nos lucros foi atribuído a gastos mais limitados em marketing, o que ajudou a equilibrar uma queda nas receitas ante o ano passado, em grande parte consequência do fraco mercado chinês.