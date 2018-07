FOTO: DIVULGAÇÃO

Chad Hurley e Steve Chen, os dois criadores do YouTube, acabaram de anunciar seu plano de comprar o site de arquivamento de URLs Delicious, salvando-o de ser fechado pelo Yahoo. Se isso não bastasse, os dois continuam expandindo seus negócios.

Nesta segunda-feira, eles anunciaram a compra da start-up Tap11, uma companhia de análise de mídias sociais.

O Tap 11 ajuda que empresas entendam o que está sendo dito sobre elas em sites como o Twitter ou o Facebook, e permitirá que o impacto dos links do YouTube sejam analisados em tempo real. O preço da aquisição não foi divulgado.

A dupla colocou o YouTube no ar em 2005 e no ano seguinte vendeu o já popularíssimo empreendimento para o Google, por US$ 1,76 bilhão.