WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ao Congresso, em seu discurso do Estado da União, que aprove uma legislação para garantir a segurança do país em relação aos ataques cibernéticos, que são cada vez mais sofisticados.

“Nenhuma nação, nenhum hacker, deveria ser capaz de derrubar nossas redes, roubar nossos segredos comerciais ou invadir a privacidade das famílias americanas, especialmente as nossas crianças”, garantiu o presidente.

Obama situou a luta contra as ameaças cibernéticas no mesmo patamar do combate ao terrorismo e disse que é necessária uma legislação para fazer frente aos ataques cibernéticos cada vez mais complexos, combater o roubo de dados e proteger as informações das crianças.

“Se não agirmos, o nosso país e a nossa economia ficarão vulneráveis. Se o fizermos, poderemos continuar protegendo as tecnologias que geraram oportunidades impensáveis em todo o planeta”, explicou o presidente.

O tema da segurança cibernética ganhou peso nos Estados Unidos nas últimas semanas depois do ataque recente contra a Sony Pictures e o sofrido na semana passada pelo Comando Central do Pentágono, que teve suas contas do Twitter e do YouTube invadida por supostos membros do Estado Islâmico.

A Administração Obama quer dar prioridade a uma infraestrutura de defesa cibernética mais sólida para fazer frente aos ataques, não só contra agências governamentais, mas também contra empresas privadas.

Casos como o ataque contra a Sony, que Washington atribuiu à Coreia do Norte, ou os processos judiciais abertos pelo Departamento de Justiça contra militares chineses pelo roubo de informações, levaram à Casa Branca a advertir sobre o perigo de infraestruturas digitais vulneráveis.

/EFE