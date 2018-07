No site do fabricante, é possível encontrar o Nero 9 Reloaded por quase metade do valor original.

Se comprar dois ou mais programas e informar o código AW-JY10-43KQ, o consumidor ainda ganha 10% sobre o preço com desconto.

Os programas de gravação, backup e processamento de mídia da Nero são os mais populares entre os usuários pela facilidade de uso e confiabilidade. Com a redução de preços, que vai até sexta, o módulo básico de gravação de discos, o Nero Backitup & Burn custa apenas R$ 40. A versão pirata do mesmo programa pode ser encontrada por até R$ 20. Por um pouco mais do valor, o usuário leva a versão original, com suporte e garantia do fabricante.