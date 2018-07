Nero ganha atualização para Windows 7

O Nero, software usado para gravação de CDs e DVDs (e que também é uma central de mídia) ganhou uma atualização focada no Windows 7. O novo sistema operacional da Microsoft só será lançado no fim de outubro, mas o Nero 9 Reloaded chega as lojas primeiro – e com selo de compatibilidade oficial do Windows.

02/10/2009 | 11h57

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo