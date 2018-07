Cristiano Sant’Anna/Flickr Campus Party

Dia cheio na Campus Party nesta quinta, 28 – e não só pelo número de eventos, que deve ser igual ao dos outros dias, mas pela quantidade de debates e palestras legais que estão programados. Nas próximas 24 horas os campuseiros vão estar diante de nomes como Marcos Galperin, criador do MercadoLivre; o ex-ministro e músico Gilberto Gil, o apresentador de TV Marcelo Tas, o vice-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão e o jornalista Eugênio Bucci.

A quarta-feira foi agitada no evento, que tirou o dia para discutir direitos autorais, além de contar com a palestra de Scott Goodstein, um dos marqueteiros da campanha do presidente americano Barack Obama. O blog Link Tempo Real, que está acompanhando a Campus Party, traz mais notícias de lá, como o parco repertório alimentar para quem não está acampado e as novidades na área de debates do evento.

Confira abaixo os destaques da programação da Campus Party nesta quinta-feira:

13h – O e-bay brasileiro

No palco principal do evento, Marcos Galperin fala sobra a criação do MercadoLiver: inicialmente o site era apenas um trabalho de cnclusão de curso e hoje é a maior plataforma de e-commerce da América Latina.

14h – Banda larga: um direito do cidadão e um dever do Estado

Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Rio de Janeiro, Gilberto Gil, músico e ex-ministro da Cultura e membros de diversos setores do governo e da sociedade irão discutir sobre a importância da nacionalização da banda larga (e de como isso pode ser implantado). Também participarão da conversa Franklin Coelho (Universidade Federal Fluminense e Projeto Piraí Digital) Célio Turino (Secretário da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura) Antônio Carlos Valente (Presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações – Telebrasil) Cláudio Prado (Laboratório Brasileiro de Cultura Digital – Casa de Cultura Digital)

15h15 – Por onde o brasileiro entra na internet

As lan houses assumem cada vez mais o papel de efetivarem a tão falada “inclusão digital”. Elas estão presentes em todos os lugares: dos bairros mais ricos até favelas e cidades mais distantes, sendo muitas vezes o único meio que grande parte da população tem de entrar na web. Mario Brandão (presidente da Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital) debate sobre o tema com Rodrigo Mesquita (Netweaver da Rede CIM e Diretor da Peabirus) Ana Ralston (Assessora da presidência da Fundação Padre Anchieta e curadora do projeto Conexão Cultura).

15h45 – Blogs na mira da Justiça

Em ano de eleição, os blogs correm ainda mais o risco de serem processados por posts, opiniões e textos publicados ali. Assim, blogueiros, twitteiros e advogados pensam em como se prevenir e na possibilidade da criação de uma organização como a Eletronic Frontier Foundation. `Participantes do debate: Marcelo Trasel (http://www.trasel.com.br) Flávia Penido http://ladyrasta.com.br) , Alessandro Martins http://queroterumblog.com), Jorge Araújo (http://direitoetrabalho.com), Marcel Leonardi (http://www.leonardi.adv.br/blog).

17h – Realidade aumentada em qualquer lugar, para qualquer um

Daniel Roda e Eduardo “Tcha-Tcho”, infografistas do Link, falam sobre o projeto que criaram de realidade aumentada que criaram para o caderno: um gerador de RA alojado na nuvem, que pode ser acessado de qualquer lugar e qualquer um pode gerar, de forma simples, sua realidade aumentada. Além disso, prometem estrear um novo aplicativo.

19h – Um branco, um indío, um quilombola e as mudanças na web

Marcelo Tas, apresentador do CQC e eterno Ernesto Varella, conversa com TC, líder tecnológico quilombola, e Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe (Etnia Tupinambá), índio-conectado e membro da Web Brasil Indígena sobre os novos fenômenos na rede: a explosão das redes sociais, presença maior das classes C e D/E e ativistas online das comunidades tradicionais.

20h – Liberdade de Expressão e Censura Prévia no Brasil

Eugenio Bucci e Pedro Dória (editor de mídias digitais do Estado) irão discutir a liberdade de expressão e os perigos da censura prévia no Brasil e na Internet.