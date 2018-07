Nestlé na mira dos ativistas digitais

Depois de ver um vídeo sobre o impacto ambiental da produção do chocolate Kit Kat na fauna e na flora da Indonésia ser disseminado no YouTube pelo Greenpeace e de ter sua página no Facebook inundada por mensagens indignadas de consumidores, a Nestlé anunciou seu programa de desmatamento zero. A empresa firmou parceria com a The Forest Trust para diminuir a destruição na mata tropical de onde o óleo de palma é extraído.

23/05/2010 | 16h32

Por Carla Peralva - O Estado de S. Paulo