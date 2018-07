O novo pacote na Net vai oferecer o mínimo previsto pelo programa do governo estadutal. Será uma internet de 200 kilobits por segundo (cerca de 4 vezes a velocidade de uma conexão discada) a R$ 29,80, sem custos de instalação ou de modem, e contrato de 12 meses.

Também haverá uma opção com um pacote que combina internet, TV e telefone, por R$ 39,90, mais o preço das ligações realizadas. A velocidade é a mesma, de 200 Kbps, com a oferta de canais abertos e públicos, além do telfone fixo que funciona pela internet.

Na ocasião do lançamento do programa estadual, apenas a Telefônica afirmou que iria lançar um plano do Speedy dentro dos moldes do projeto. Mas ainda não disponibilizou o pacote comercialmente, nem divulgou informações sobre preço e velocidade.

Em nota, a empresa diz que está estudando a possibilidade de usar as tecnologias de internet sem fio Wi-Fi e Wi-Mesh para atender o programa de banda larga popular. “A Telefônica espera concluir em breve as atividades e estudos para iniciar a comercialização de suas opções de banda larga popular”, diz a nota enviada ao Link.

O pacote de banda larga popular da Net estará disponível nas seguintes cidade de São Paulo:

- Americana

- Araçatuba

- Araraquara

- Araras

- Atibaia

- Bauru

- Botucatu

- Bragança

- Caçapava

- Campinas

- Cubatão

- Diadema

- Franca

- Guarujá

- Guarulhos

- Hortolândia

- Indaiatuba

- Itapetininga

- Itu

- Jacareí

- Jaú

- Jundiaí

- Limeira

- Marília

- Mauá

- Mogi das Cruzes

- Mogi-Guaçu

- Mogi-Mirim

- Pindamonhangaba

- Piracicaba

- Praia Grande

- Ribeirão Preto

- Rio Claro

- Santa Bárbara d´Oeste

- Santo André

- Santos

- São Bernardo

- São Caetano

- São Carlos

- São José do Rio Preto

- São José dos Campos

- São Paulo

- São Vicente

- Sertãozinho

- Sorocaba

- Sumaré

- Taubaté

- Valinhos