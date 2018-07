Aplicativo reconhece a imagem dos produtos para que a compra seja finalizada pelo celular. FOTO: Divulgação Aplicativo reconhece a imagem dos produtos para que a compra seja finalizada pelo celular. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Um elemento novo chama a atenção de quem passa pelas estações Sumaré e Santos-Imigrantes da linha verde do metrô, em São Paulo. Na plataforma, um painel exibe a foto de uma prateleira com produtos como sabonete, xampu e fraldas, convidando o usuário a baixar um aplicativo e fazer a compra dos itens na hora, a partir de uma foto feita pelo celular, para serem entregues em casa.

A ação foi criada pela rede farmácia online Netfarma, que aposta nas prateleiras “virtuais” para incrementar as vendas por meio de dispositivos móveis neste ano. A Netfarma tem entre os sócios Omilton Visconde Jr. (ex-Biosintética, atual MIP Brasil Farma) e Márcio Kumruian (da Netshoes), todos como pessoa física.

O projeto foi inspirado em uma ação realizada pela rede de supermercados Tesco, na Coreia do Sul. A rede mantém um supermercado virtual no metrô da cidade, onde os passageiros podem fazer compras pelo celular a partir da leitura de QR Codes dos produtos que estão nas “prateleiras” – que na verdade são enormes painéis com imagens de gôndolas de um supermercado real. Com a ação, as vendas da Tesco no país cresceram 130% em três meses.

No Brasil, a Netfarma investiu em uma tecnologia diferente, que permite o reconhecimento de embalagens de produtos a partir de uma foto tirada por um celular ou tablet. O aplicativo Netfarma Acha localiza os itens da loja virtual no site da empresa para que a compra seja finalizada. A promessa da rede é entregar a compra em até 4 horas na casa do cliente.

“É cada vez maior o número de usuários do metrô que fazem compras por dispositivos móveis. A ação deve despertar a curiosidade dos consumidores, que têm pouco tempo para ir até a farmácia e poderão testar essa nova forma para ganhar tempo”, diz a diretora de marketing da Netfarma, Edilaine Godoi. Cerca de 50 mil pessoas circulam nas duas estações onde a ação está sendo realizada, segundo o Metrô.

Na Coreia do Sul, a rede de supermercados Tesco criou supermercado virtual dentro do metrô. FOTO: Ligia Aguilhar/Estadão Na Coreia do Sul, a rede de supermercados Tesco criou supermercado virtual dentro do metrô. FOTO: Ligia Aguilhar/Estadão

O app também reconhece a receita médica, para que ela seja analisada pela equipe de farmacêuticos Netfarma para a compra de medicamentos.

A empresa investiu R$ 550 mil no desenvolvimento dos painéis e no aplicativo, feito em parceria com a VTX Brasil, com a qual a empresa tem um contrato de exclusividade de cinco anos para uso da tecnologia.

A primeira parte da ação, nas duas estações do metrô, será realizada até o dia 28. Mas a empresa negocia com o Metrô para ampliar o número de estações e adesivar toda a linha amarela. A Netfarma também pretende expandir o projeto para academias e bancas de jornais. “Começamos em São Paulo, onde a entrega é mais rápida. Depois queremos ir para o Rio de Janeiro e Minas Gerais”, diz Edilaine.

Até agora foram registrados 5 mil downloads do aplicativo da rede de farmácia. A meta é que a loja virtual aumente a participação das vendas por aplicativo de 7% para entre 10% e 15% até o fim do ano. No ano passado, a Netfarma faturou R$ 20 milhões e projeta R$ 80 milhões para este ano.